Vor vier Monaten! “Hellseher” Morata sagte Liverpool-K.O. gegen Atlético voraus

So manche Geschichten schreibt nur der Fußball: In einem Interview mit dem spanischen Radiosender “COPE” wurde Atlético-Stürmer Alvaro Morata im November 2019 die Frage gestellt, ob Liverpool denn nach 2018 und 2019 zum dritten Mal in Folge ins Finale der Champions League einziehen wird.

Moratas Antwort vor vier Monaten:

Liverpool könnte sehr gut auf uns treffen und würde das Finale deshalb nicht erreichen. Jedes Team hat seine eigenen Methoden und wir spielen eben unseren Fußball.

Und der spanische Angreifer sollte mit allem Recht behalten. Unter der Woche schied Titelverteidiger FC Liverpool nach einer dramatischen Verlängerung an der Anfield gegen Atlético Madrid aus.

Den Schlusspunkt auf die Partie setzte natürlich Alvaro Morata mit seinem Treffer zum 3:2.

Video: Die Highlights vom Drama an der Anfield Road

