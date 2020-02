Auf diese Gegner kann der LASK im Achtelfinale treffen

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen AZ Alkmaar hat der LASK den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale der UEFA Europa League perfekt gemacht. Am Freitag wird der Gegner der Oberösterreicher in Nyon ausgelost. Ab dem Achtelfinale gibt es keine gesetzten Mannschaften mehr, der zuerst gezogene Klub erhält im Hinspiel das Heimrecht. Die Hinspiele werden am 12. März, die Rückspiele eine Woche später, am 19. März 2020, ausgetragen.

Das sind die möglichen Achtelfinal-Gegner des LASK:

AS Rom (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

FC Basel (SUI)

VfL Wolfsburg (GER)

Wolverhampton Wanderers (ENG)

Istanbul Basaksehir FK (TUR)

Glasgow Rangers (SCO)

Getafe (ESP)

FC Kopenhagen (DEN)

FC Sevilla (ESP)

Manchester United (ENG)

Inter Mailand (ITA)

Schachtar Donezk (UKR)

Olympiakos Piräus (GRE)

Eintracht Frankfurt (GER)/FC Salzburg (AUT)

