Das sind die Startaufstellungen von LASK und United

Für den LASK steht heute eine große Herausforderung bevor. Sie müssen sich im UEFA Europa League Achtelfinale Manchester United stellen. Trainer Valerien Ismael muss heute den verletzten Thomas Goiginger kompensieren.

Für das Spiel gegen Manchester United muss LASK-Coach Ismael das beste aus seiner Mannschaft herausholen. Bei der gestrigen Pressekonferenz betonte er, dass er heute eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen werde.

