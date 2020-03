Genialer Konter: So antwortet der LASK Gary Lineker

Der LASK trifft im Europa-League-Achtelfinale auf Manchester United. Nach der Auslosung am Freitag twitterte England-Legende Gary Lineker ein Wortspiel mit den Linzern: “Who the hell are Lask by the way? Don’t worry I Lask someone.” (Wer zur Hölle ist der LASK? Keine Sorge, ich werde jemanden fragen.”)

Nun konterten die Linzer die freche Frage des ehemaligen englischen Nationalspielers und jetzigen TV-Experten mit einer genialen Antwort. Der LASK antwortete mit einem Youtube-Spot, mit der Beschreibung: “Unsere Antwort auf Gary Lineker. Because he LASKed so nicely!”

Unter anderem kommt im Clip auch die Passage vor: “ManUnited? Never heard of them. The ‘white ballet’? Yeah, we danced with them.” Damit spielten die Oberösterreicher auf ihr Testspiel im Sommer 2008 an, als sie sich Real Madrid nur knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten.