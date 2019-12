LASK-Europa-League-Gegner Alkmaar verliert gegen Sparta

Für AZ Alkmaar hat es zum Jahresabschluss in der niederländischen Fußball-Ehrendivision eine bittere Niederlage gesetzt. Der Sechzehntelfinalgegner des LASK in der Europa League verlor am Samstag in der 18. Runde beim Zehnten Sparta Rotterdam überraschend 0:3 und damit im Titelrennen womöglich an Boden. Alkmaar ist punktgleich hinter Ajax Zweiter. Die Amsterdamer treffen am Sonntag auf Den Haag.

Alkmaar hatte nach einer Roten Karte für Tormann Marco Bizot ab der fünften Minute in Unterzahl agieren müssen und kassierte nach sieben ungeschlagenen Liga-Partien wieder einmal eine Niederlage. Das Frühjahr startet für das Team von Coach Arne Slot am 18. Jänner mit einem Heimspiel gegen Willem II Tilburg. Gegen den LASK geht es am 20. Februar in den Niederlanden und am 27. Februar auf der Linzer Gugl. (APA) Bild: Getty