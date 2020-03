Michorl vor dem “Spiel des Lebens”: “Wir ziehen unser Spiel durch”

Linz – Geisterspiel hin oder her: Für Peter Michorl ist das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Manchester United das “Spiel des Lebens”.

Der Mittelfeldmotor ist sich der scheinbaren Übermacht des englischen Rekordmeisters bewusst, will spielerisch aber keine Kompromisse eingehen.