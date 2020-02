Nach Absage: Salzburg und Frankfurt droht Terminchaos

Das Europa League-Sechzehntelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Salzburg und Eintracht Frankfurt musste heute aufgrund einer Orkanwarnung abgesagt.

Nun droht den Salzburgern und auch Gegner Eintracht Frankfurt ein Terminchaos. Denn die Salzburger treffen bereits am Sonntag in der Tipico Bundesliga auswärts auf den SCR Altach. Nur drei Tage später steht am Mittwoch das Cup-Halbfinale gegen den LASK auf dem Programm. Und am Sonntag, 7. März spielen die “Bullen” das abschließende Bundesliga-Spiel des Grunddurchgangs des SK Sturm Graz.

Die Zeit drängt

Nun liegt es an der UEFA einen Ersatztermin für das heute abgesagte Spiel zu finden. Das ist insofern problematisch, da das Europa League-Achtelfinal-Hinspiel bereits für 12. März angesetzt ist.

Auch die Frankfurter haben bis nächsten Sonntag drei Spiele zu absolvieren. Sonntag das Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen, Mittwoch das DFB-Pokal-Viertelfinale zuhause gegen Bremen und am Samstag, 7. März das Bundesliga-Auswärtsspiel in Leverkusen.

