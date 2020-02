So kommt man zu Tickets für LASK gegen Manchester United

via

via Sky Sport Austria

Eine weitere magische Nacht auf der Gugl katapultiert den LASK ins Achtelfinale der UEFA Europa League. Die K.o.-Duelle gegen Manchester United steigen am 12. und 19. März. Infos zum Ticket-Verkauf für das Heim- und Auswärtsspiel findet ihr hier:

Tickets für das Heimspiel am 12. März

Der geschützte Vorverkauf für alle Dauerkarten- und Fancardbesitzer startet am 3. März um 10 Uhr. Jeder Dauerkarten- und Fancardbesitzer kann dabei je zwei Karten erwerben. Der Verkauf erfolgt im Online-Ticketshop des LASK und über die neuen Ticketschalter an der Raiffeisen-Arena (Di.–Do. 9:00–17:00 Uhr; Fr. 9:00-15:00 Uhr). Diese befinden sich hinter der Südtribüne, unterhalb der Geschäftsstelle.

Der geschützte Vorverkauf läuft bis 5. März um 23.59 Uhr. Sofern noch Karten verfügbar sind, beginnt am 6. März um 10 Uhr der freie Verkauf. Pro Person können zwei Karten erworben werden. Auch der freie Verkauf wird sowohl im Online-Ticketshop als auch an den Ticket-Schaltern stattfinden.

Wir empfehlen dringend, die Karten über unseren Online-Ticketshop zu kaufen, da es an den Ticketschaltern aufgrund der hohen Nachfrage zu Wartezeiten kommen kann. Wichtiger Hinweis zum Online-Ticketshop: Ein „bereits angestoßener Zahlungsvorgang“ darf nicht abgebrochen werden, wir bitten daher, während des Zahlungsvorgang im Browser nicht auf „Zurück“ zu klicken.

Außerdem können die Tickets für das Heimspiel über unsere Tickethotline (00800/22273700) kaufen!

Tickets für das Auswärtsspiel am 19. März

Der geschützte Vorverkauf für den Gästesektor im Old Trafford beginnt ebenfalls am 3. März um 10 Uhr. Jeder Dauerkarten- und Fancardbesitzer kann dabei je eine Karte erwerben. Der Verkauf erfolgt im Online-Ticketshop des LASK (24/7) und über die Stadionkassa am Eingang der Ost-Tribüne. (Di.–Do. 9:00–17:00 Uhr; Fr. 9:00-15:00 Uhr).

Sollten die Original-Tickets aus Manchester bis zum Verkaufsstart nicht vorliegen, werden Voucher ausgegeben. Diese können später – sobald der LASK dies bekannt gibt – in der Geschäftsstelle der Raiffeisen-Arena in gültige Tickets umtauschen.

Auch für das Auswärtsspiel in Manchester gilt: Sofern noch Karten verfügbar sind, beginnt am 6. März um 10 Uhr der freie Verkauf. Pro Person können zwei Karten erworben werden.

Fanreise nach Manchester

Auch im Achtelfinale wird der LASK wieder eine Fanreise anbieten, weitere Infos folgen in den nächsten Tagen. Wir raten davon ab, Hotels und Flüge ohne vorhandenes Gästesektor-Ticket zu buchen.

Ticket-Preise

Die Europa-League-Ticket-Preise für das Achtelfinal-Heimspiel bleiben unverändert. Die Ticket-Preise für den Gästesektor beim Auswärtsspiel werden bekanntgegeben, sobald diesbezügliche Informationen von Manchester United eingelangt sind.

(Homepage LASK)