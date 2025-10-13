UEFA führt Eröffnungsspiel in der Champions League ein

Ab der Saison 2027/28 eröffnet der Titelverteidiger die neue Saison der UEFA Champions League mit einem besonderen Einzelspiel.

Die UEFA hat eine Neuerung für die Champions League beschlossen. Ab dem Jahr 2027 gibt es in der Königsklasse ein Eröffnungsspiel!

Wie die UEFA beschloss, wird in Zukunft der Titelverteidiger das erste CL-Spiel der neuen Saison bestreiten, das als einzige Partie am Dienstag stattfinden wird, während alle anderen CL-Teilnehmer erst am Mittwoch und am Donnerstag in die neue Spielzeit einsteigen werden.

Champions League startet mit Einzelspiel am Dienstag

Wäre die Regelung bereits vor dem Start der laufenden Spielzeit eingeführt worden, hätte somit PSG als Titelverteidiger die neue Königsklasse-Saison gegen Atalanta Bergamo eröffnet.

Die sechs Partien, die in diesem Jahr beim CL-Auftakt am Dienstag stattfanden, werden künftig ab 2027 somit auf Mittwoch und Donnerstag geschoben, womit dem Titelverteidiger am Dienstag die volle Aufmerksamkeit der Fußball-Welt zuteil wird. Ob es eine ähnliche Änderung bei den Frauen geben wird, ist bisher nicht bekannt.

(skysport.de) / Bild: Imago