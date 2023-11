Ukraine-Coach trotz verpasstem Direkt-Ticket für die EURO 2024 stolz

Die Nationalmannschaft der Ukraine hat die direkte Qualifikation zur Fußball-EM in Deutschland zwar vorerst verpasst, Serhij Rebrow war dennoch voll des Lobes – nicht nur für seine Mannschaft. „Kompliment an die Spieler, sie haben wirklich ukrainischen Charakter gezeigt“, sagte der Nationaltrainer nach dem 0:0 gegen Italien in Leverkusen. Nur ein Treffer trennte die Ukrainer vom direkten Erreichen der Endrunde.

Von Bedrückung war beim Coach dennoch keine Spur. „Das Spiel war sehr wichtig für unser Land, viele Leute haben das Spiel gesehen“, sagte Rebrow. Sein Team hat noch die Möglichkeit, sich das Deutschland-Ticket über die Play-offs im März 2024 zu sichern.

Freundliche Worte gab es auch für die Gastgeber, in Leverkusen fühlten sich die Ukrainer offenbar sehr wohl. „Ein Kompliment auch an Deutschland, das Stadion ist sehr gut und unser Support im Hotel und überall hier war sehr groß“, lobte Rebrow. Die Fans haben zudem zur Freude der Ukrainer „Unterstützung für unser Land gezeigt, nicht nur für unser Team“.

Wegen des russischen Angriffskriegs trägt die ukrainische Nationalmannschaft ihre Heimspiele derzeit nicht in der Heimat aus, sondern ist auf die Unterstützung von Verbänden und Vereinen im Ausland angewiesen.

(SID)

Bild: Imago