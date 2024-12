Ulmer-Wechsel zum GAK? „Interesse ist grundsätzlich da“

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger GAK beschäftigt sich intensiv mit einer Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Andreas Ulmer.

Der 39-jährige Linksverteidiger, seit seinem Abschied von Red Bull Salzburg im Sommer vereinslos, trainiert seit Mittwoch auf Probe mit den Grazern. Dies bestätigte der Sportliche Leiter Dieter Elsneg am Freitag nochmals gegenüber der APA. Ein Zeitlimit für eine mögliche Verpflichtung des Routiniers wollte sich der Club-Verantwortliche nicht setzen.

Ulmer ist beim GAK seit Wochen ein Thema. „Das Interesse ist grundsätzlich da, es ist aber auch so, dass wir das Alter nicht wegdiskutieren können“, sagte Elsneg. Daher sei es wichtig, sich ein Bild von Ulmers Fitnesszustand zu machen. „Wir haben vorige Saison gesehen, in welcher Form er war. Aber er ist keine 25 mehr, da sind vier, fünf Monate ohne Mannschaftstraining schon schwieriger zu verkraften.“ Man stehe in ständigem Austausch, der GAK-Sportchef fand lobende Worte: „Er ist eine Toppersönlichkeit, darüber brauchen wir nicht diskutieren.“

Mit Salzburg war Ulmer 13-mal Meister. Er ist damit Rekordhalter in Österreich. Nimmt man die Saison 2005/06 dazu, in der der Oberösterreicher für die Wiener Austria zwar kein Ligaspiel bestritten hat, aber achtmal im Kader stand, sind es sogar 14 Meistertitel.

VIDEO: Ulmer im letzten Heimspiel der Vorsaison verabschiedet

Auch Schuster ein Thema – kein Unbekannter für Poms

Als vereinsloser Spieler könnte Ulmer jederzeit angemeldet werden. Das gilt nicht für einen zweiten GAK-Trainingsgast: Der Ex-Rapidler Lion Schuster steht bereits die gesamte Woche bei den Rotjacken auf dem Prüfstand. Über einen möglichen Winter-Transfer des 24-Jährigen soll laut Elsneg „in näherer Zukunft“ entschieden werden. Schuster war im Vorsommer von Rapid zum SV Sandhausen gewechselt, steht beim deutschen Drittligisten nach einem Trainerwechsel in dieser Saison aber auf dem Abstellgleis.

„Lion verfügt als Österreicher, der als junger Spieler schon bei einem Topklub in der Bundesliga gespielt hat, über ein spannendes Profil. Er hatte dann Verletzungsthematiken und ist ins Ausland gegangen. Grundsätzlich konnte er in der deutschen 3. Liga überzeugen, ehe er durch einen Trainerwechsel ein bisschen ins Abseits geraten ist. Trainer Rene Poms kennt ihn aus dem AMS-Camp, wo er einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Auch ihn wollten wir gerne vor Ort anschauen“, zitiert die Kleine Zeitung Elsneg zudem bezüglich des Interesses am Ex-Rapid-Profi.

Elsneg will die Mannschaft in der Winterpause laut eigenen Angaben höchstens „punktuell“ verstärken. Dafür müssten aber auch Spieler abgegeben werden. „Unser Zugang ist sicher: Bei den Spielern, die nicht so viel gespielt haben, und bei denen auch die Aussicht nicht da ist auf mehr Minuten, dass man da eine gute Lösung findet im Sinne aller Parteien.“

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.