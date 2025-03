Umbruch in Österreichs Biathlon-Team nach Saisonfinale

Mit Saisonende wird es in der Führungsriege von Österreichs Biathlon-Team zu einigen Änderungen kommen. Nach dem Weltcup-Finale diese Woche in Oslo werden sowohl Franz Berger als Sportlicher Leiter wie auch Männer-Chefcoach Vegard Bitnes und Berater Dominik Landertinger von ihren Posten abtreten. Die ÖSV-Männer haben in diesem Winter in Einzelrennen erst einen Top-Ten-Rang errungen. Wer die Nachfolge antritt, wird laut österreichischem Verband (ÖSV) zeitnah kommuniziert.

Berger steht der Sparte seit Sommer 2019 vor und hatte laut ÖSV-Aussendung vom Mittwoch zuletzt beim Pokljuka-Weltcup von sich aus das Zurücklegen seines Amtes angekündigt. Der auch als Chef des Organisationskomitees des Hochfilzen-Weltcups fungierende Berger habe sich entschlossen, sich mehr auf die Ausrichtung der Hochfilzen-WM 2028 zu konzentrieren. So soll auch ein Umbruch im Team ermöglicht werden. Landertinger und der 42-jährige Norweger Bitnes waren knapp drei Jahre lang für die ÖSV-Männer um Simon Eder verantwortlich.

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher meinte alle drei Personalien betreffend, dass man zu dem Entschluss gekommen sei, dass es im Verband einen Umbruch benötige, um mit neuen Anreizen die sportlichen Ziele erreichen zu können. Vor allem in Richtung Heim-WM benötige es „einen neuen Input“.

