Umzug und Vaterfreuden: Weißhaidinger verschiebt Saisonauftakt

Der zu Wochenbeginn erstmals Vater gewordene Lukas Weißhaidinger lässt den Diskuswurf-Saisonauftakt der Diamond League am Freitag in Doha aus.

Der Vize-Europameister will wie Weltrekordler Mykolas Alekna und Olympiasieger Roje Stona erst Mitte Juni in Stockholm ins Wettkampfgeschehen einsteigen. Im heurigen WM-Jahr hat der Oberösterreicher zwölf Wettkämpfe geplant.

„Die Saison dauert heuer besonders lange – bis Ende September: Deshalb haben wir jetzt entschieden, erst am 15. Juni beim Diamond-League-Meeting in Stockholm in die Saison zu starten. Das gibt uns in der Vorbereitung zusätzliche Ruhe – durch die Geburt von Lola und den privaten Umzug nach Oberösterreich hatte Luki zuletzt ohnehin turbulente Zeiten“, sagte Weißhaidingers Trainer Gregor Högler.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA)/Bild: GEPA