„Unantastbar“: Bayern-Fans mit Protest bei Sieg gegen Galatasaray

Der FC Bayern qualifiziert sich mit dem Sieg gegen Galatasaray Istanbul vorzeitig für die K.o.-Phase der Champions League. Die Fans machen dennoch ihren Unmut kund.In der Südkurve des FC Bayern hing ein riesiges Trikot: Aufschrift: „Paragraf 1 […] Die Clubfarben sind unantastbar“.

Die Anhänger des deutschen Rekordmeisters protestierten damit gegen die Jerseys die sich Kane, Musiala & Co. am Abend beim 2:1-Sieg gegen Gala überstreiften. Die Bayern-Stars liefen nicht mit den traditionellen Heimfarben Rot und Weiß auf, sondern in den dunklen Auswärtstrikots – obwohl die Münchner als Gastgeber über die Wahl der Jerseys hätten entscheiden dürften.

Bayern-Fans protestieren auch gegen die UEFA-Reformen

Die Lila-Schwarzen Trikots sorgten am Champions-League-Abend aber nicht allein für Unmut. Auch die Reformen der UEFA thematisieren die Bayern-Fans auf einem Plakat: „Stoppt die UEFA-Reformen und die plutokratische ECA! F*** UEFA“. Im kommenden Jahr wird die Königsklasse zum ersten Mal in einem neuen Modus ausgetragen. Statt 32 werden demnächst 36 Mannschaften teilnehmen, die in einer eingleisigen Liga spielen.

(Sky Sport DE)/Bild: Imago