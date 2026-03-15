Undav entscheidet: Stuttgart holt Big Points gegen Leipzig

Im engen Rennen um einen Champions-League-Platz hat der VfB Stuttgart drei ganz wichtige Punkte in der deutschen Bundesliga geholt.

Gegen den direkten Konkurrenten RB Leipzig siegten die Schwaben am Sonntag dank Torjäger Deniz Undav 1:0 (0:0). Der DFB-Teamstürmer traf in der 56. Minute nach einem schweren Patzer von RB-Tormann Maarten Vandevoordt. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß als Vierter nun drei Punkte vor den Sachsen.

Eine der besten Leipziger Chancen vergab Christoph Baumgartner, der in der 33. Minute völlig frei vor VfB-Goalie Alexander Nübel auftauchte, den Ball aber klar übers Tor schoss. In der Nachspielzeit setzte Leipzig-Verteidiger Willi Orban einen Kopfball an die Stange. Baumgartner spielte durch, Nicolas Seiwald wurde in der 71. Minute durch Xaver Schlager ersetzt.

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