Unentschieden in Tirol! GAK sichert Klassenerhalt

Der GAK hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga aus eigener Kraft erreicht. Die Grazer schafften in der letzten Runde am Freitagabend ein 1:1 (1:1) bei der WSG Tirol, dem Tabellennachbarn in der Qualifikationsgruppe. Dominik Frieser (25.) und Stefan Skrbo (29.) erzielten in Innsbruck die Tore. Für die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer war es das fünfte Spiel mit Punktgewinn in Folge.

Der GAK beendete die Saison damit auf dem zehnten Platz, einen Rang hinter der WSG, aber mit der gleichen Anzahl an Punkten (20). In der Vorsaison waren die „Rotjacken“ als Meister der 2. Liga aufgestiegen – die Mission Klassenerhalt wurde damit mit viel Mühe und nach zwei Trainerwechseln geschafft. Unter Feldhofer fing sich die Truppe zumindest im Finish.

Die WSG bestimmte über weite Strecken in der ersten Hälfte am Tivoli das Spielgeschehen, zu torgefährlichen Aktionen kam es aber erst nach einer Wartezeit. Zunächst verzog WSG-Allrounder Johannes Naschberger (16.) aus guter Position im Strafraum, auf der Gegenseite ließ Tio Cipot in der 23. Minute das Außennetz erzittern.

Zwei Treffer binnen vier Minuten

Nach einer gut getimten Flanke von Christian Lichtenberger schoss der im Strafraum allein gelassene Frieser dann kurz darauf volley zur 1:0-Führung ein. Der fast postwendende Ausgleich erfolgte nach einem ähnlichen Strickmuster, war ebenfalls schön herausgespielt: Nach einer Taferner-Hereingabe traf Skrbo per Direktabnahme. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel die meiste Zeit vor sich hin, bis Frieser in der 62. Minute WSG-Torhüter Adam Stejskal prüfte. Die Wattener investierten daraufhin wieder mehr in die Partie, große Höhepunkte gab es aber auf beiden Seiten nicht mehr. Am Ende bekam auch GAK-Urgestein Marco Perchtold, der seine Profikarriere beenden wird, noch ein paar Minuten Spielzeit – ein schöner Abschied für den langjährigen Kapitän.

(APA)

Bild: GEPA