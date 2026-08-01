Unerwartete Etappensiegerin: Lorena Wiebes

15 Kilometer vor dem Ziel führt die vierköpfige Ausreißergruppe das Rennen noch immer an. Amanda Spratt, Nikola Nosková, Idoia Eraso und Maud Rijnbeek setzen sich weiterhin vom Feld ab.. Vor allem Visma Lease a Bike übernimmt die Kontrolle und schickt immer wieder Fahrerinnen an die Spitze.

Mit noch sechs Kilometern bis ins Ziel beginnt die heiße Phase. Im Feld richten sich die Blicke nach hinten, die Teams formieren sich ein letztes Mal für den entscheidenden Schlussanstieg. Ab fünf Kilometern verschärft sich das Tempo deutlich. Die Top-Favoritinnen Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering und Kasia Niewiadoma halten sich zunächst noch gut geschützt im Mittelfeld auf.

Am drei Kilometer langen Schlussanstieg mit Steigungswerten zwischen sechs und acht Prozent beginnt der Kampf um die besten Positionen. Clara Consonni zeigt sich weit vorne, während sich Pauline Ferrand-Prévot über die linke Straßenseite nach vorne arbeitet. Auch Kim Le Court Pienaar mischt an der Spitze mit und startet 1,5 Kilometer vor dem Ziel eine beherzte Attacke.

Kurz darauf sorgt ein Sturz an einer Verkehrsinsel von Letizia Paternoster und Dominika Włodarczyk für Unruhe. 1,2 Kilometer vor dem Ziel zündet Ferrand-Prévot ihre Attacke und übernimmt die Spitze. Im finalen Sprint ist jedoch Lorena Wiebes einmal mehr nicht zu schlagen. Die Europameisterin zieht mit perfektem Timing vorbei und sichert sich den Etappensieg. Kim Le Court Pienaar muss sich nach ihrem frühen Vorstoß mit Rang zwei begnügen, da sie auf den explosiven Antritt von Wiebes nicht mehr reagieren kann.

„Es war so brutal. Leider hatte ich nicht das Vertrauen rechtzeitig los zu fahren“

Demi Vollering belegt Platz drei mit 6 Sekunden Rückstand zu Wiebes.

Die Konkurrenz verpasste es, Lorena Wiebes entscheidend abzuhängen. Im Sprint war die Europameisterin anschließend nicht mehr zu schlagen. Nach dem Rennen erklärte Wiebes, sie sei selbst überrascht gewesen, dass ihre Rivalinnen sie nicht früher angegriffen hätten.

„Ich kanns noch gar nicht glauben. Das Team hat so toll zusammengearbeitet.“

Mit dem Gedanken sie dürfe nicht abgehängt werden, sie müsse alles raushauen schaffte sie es als Erste über die Ziellinie.

Mit ihrem Etappensieg übernimmt Lorena Wiebes sowohl das Gelbe Trikot der Gesamtführenden als auch das Grüne Trikot der Punktbesten. Das Bergtrikot geht an Océane Mahé, während Paula Blasi Cairol als beste Nachwuchsfahrerin das Weiße Trikot trägt. Das Trikot der kämpferischsten Fahrerin des Tages erhält Nikola Nosková. Da Wiebes bereits zwei Wertungstrikots führt, trägt Idoia Eraso Lasa auf der zweiten Etappe stellvertretend das Grüne Trikot der Punktewertung.

Valentina Cavallar fährt auf Platz 62 ein, Christina Schweinberger auf Platz 143.