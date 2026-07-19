Unfall in der Boxengasse: Strafe für Ferrari

Nach einem Unfall in der Boxengasse hat Ferrari-Teamchef Fred Vasseur Entwarnung gegeben. Dem Mechaniker, den Lewis Hamilton bei einem Stopp während des Großen Preis von Belgien versehentlich angefahren hatte, „geht es gut“, sagte Vasseur. Der Scuderia wurde allerdings eine Strafe aufgebrummt.

Wie die FIA am Sonntagabend mitteilte, muss Ferrari 30.000 Euro Strafe zahlen. 10.000 Euro davon werden ausgesetzt, wenn dem italienischen Traditionsrennstall in den nächsten zwölf Monaten kein ähnlicher Vorfall unterläuft.

Als Hamilton zur Rennhalbzeit an die Box kam, um die Reifen zu wechseln, musste er zunächst eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell verbüßen. Dann wurden die Reifen gewechselt und ein Mechaniker versuchte eine Änderung am Frontflügel vorzunehmen. Mit diesem hatte Hamilton während des Rennens Probleme, beklagte sich immer wieder.

Dann aber fuhr der Brite los und traf den Ferrari-Mitarbeiter leicht. „Ist er in Ordnung?“, fragte Hamilton noch per Funk: „Es wurde grün“. Aus Sicherheitsgründen werden die Boxenstopps in der Formel 1 unter einer Ampelphase durchgeführt. „Es war ein Fehler mit der Prozedur, denn das Licht war grün, Lewis konnte fahren. Es war einfach ein Fehler und etwas Pech dabei“, erklärte Vasseur im Sky-Interview.

Die Rennleitung teilte mit, den Vorfall nach dem Rennende zu untersuchen. Hamilton wurde Vierter und ist mit 159 Punkten neuer WM-Zweiter hinter Sieger und Spitzenreiter Kimi Antonelli (204).