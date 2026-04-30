Ungeschlagen zum Double! BK Duchess holen erneut Meisterschaft

BK Duchess hat ohne Saisonniederlage seinen Titel in der Basketball-Superliga der Frauen verteidigt.

Die Klosterneuburgerinnen um Sina Höllerl gewannen am Donnerstag vor Heimpublikum gegen UBI Graz 72:62 (44:27) und entschieden dadurch die Finalserie („best of five“) vorzeitig 3:0 für sich. Auch in allen 18 Grunddurchgangsspielen und im Halbfinale gegen Wels war das Team von Trainerin Diana Picorusevic ungeschlagen geblieben. Der Cup war ebenfalls an Klosterneuburg gegangen.

Bei den Männern zog UBSC Graz als drittes Team nach den Kapfenberg Bulls und BC Vienna ins Halbfinale ein. Die Steirer entschieden die Viertelfinalserie gegen die Flyers Wels mit einem 87:85 (46:56) vor Heimpublikum 3:1 für sich. Das letzte Semifinalticket kann am Freitag Titelverteidiger Oberwart Gunners fixieren, der bei den Swans Gmunden gastiert.

(APA)/Bild: GEPA