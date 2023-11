Ungewöhnlicher Termin für das ÖFB-Team

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft absolviert am Sonntag einen Termin der ungewöhnlichen Art. Im Wiener Prater kommt es zu einem Treffen mit Fan-Clubs, mit dabei sind von ÖFB-Seite neben dem aktuellen Kader auch Teamchef Ralf Rangnick und Präsident Klaus Mitterdorfer. Die Spieler freuen sich auf das Meeting, wie sie unisono nach dem 2:0 in Estland betonten.

David Alaba etwa bezeichnete die Veranstaltung als „sehr wichtig“, man sei den Anhängern „sehr dankbar. Bei unseren Heimspielen – darüber brauchen wir gar nicht reden -, das ist schon etwas sehr Spezielles. Das ist etwas, das wir brauchen, diese Euphorie. Wir brauchen diesen Rückenwind von unseren Fans, dann kann man, glaube ich, Großes erreichen“, erklärte der Kapitän.

Der gegenseitige Austausch sei von entscheidender Bedeutung. „Nicht nur für die Fans, auch für uns, einmal zu erfahren wie sie denken, wie sie Dinge sehen, was wir vielleicht irgendwo besser machen können.“ Zuletzt gab es Irritationen zwischen Fans und ÖFB – so kündigte etwa die führende Gruppierung „Hurricanes“ im Oktober-Heimspiel gegen Belgien ihren Rückzug wegen „geringer Wertschätzung“ an. Mitterdorfer will nun auf die Anhänger zugehen. „Mir ist es wichtig, dass die Fans die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen“, meinte der Kärntner.

Nach Estland wurde die ÖFB-Auswahl von über 500 Schlachtenbummlern begleitet, obwohl Minustemperaturen herrschten und das EM-Ticket bereits eingefahren war. „Hut ab vor all denen, die mitgereist sind. Das ist auch nicht der wärmste Ort“, sagte Alaba.

So wie der Real-Madrid-Profi begrüßte auch Sasa Kalajdzic das Fan-Treffen. „Das gehört einfach dazu, dass man die Bindung hält, dass man versucht, zusammenzuschweißen für die Aufgabe am Dienstag (Anm.: Testspiel im ausverkauften Happel-Stadion gegen Deutschland) und generell für die Zukunft.“

Ähnlicher Ansicht war Goalie Alexander Schlager. „Die Fans machen den Fußball für uns Kicker zu dem, was er ist – speziell. Ich glaube, dass das vonseiten des ÖFB richtig gut ist, dass man sich zusammensetzt und den Fans die Wertschätzung gibt, die sie sich verdient haben“, meinte der Schlussmann von Red Bull Salzburg.

(APA)

Artikelbild: GEPA