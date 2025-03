Ungewöhnliches Design: Neues Bayern-Trikot geleakt

Demnach tragen Jamal Musiala und Co. in der Fremde künftig einen Mix aus Weiß, Grau und Koralle. Das Design erinnert mit den dezenten Farbverläufen an ein Camouflage-Outfit.

Erstmals seit der Spielzeit 2022/23 ist die Grundfarbe für das Auswärtstrikot der Münchner wieder Weiß. Verschiedene Grau- und Koralltöne schmücken das Adidas-Jersey mit Querstreifen, wie auf ersten Bildern zu sehen ist. Veröffentlicht wurde das neue Outfit von der auf Trikot-Leaks spezialisierten Webseite Footy Headlines.

Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Rekordmeisters steht noch aus. Footy Headlines rechnet damit, dass der FC Bayern sein neues Outfit im Juni oder Juli auf den Markt bringen wird. Erst vor zwei Wochen veröffentlichte der Verein ein Sondertrikot anlässlich seines 125. Geburtstags.

Jubiläumstrikot wird zum Kassenschlager

Das Trikot kam bei den Fans sehr gut an: „Mehrere Millionen Anfragen binnen Minuten – nach der Bekanntgabe des FC Bayern, dass er seinen 125. Geburtstag gemeinsam mit seinen Fans mit einer limitierten Jubiläumskollektion feiert, kam es im Online Store zu einem Rekordansturm, wie ihn der deutsche Rekordmeister in dieser Form noch nie erlebt hat“, teilten die Münchner auf der Vereinsseite mit.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago