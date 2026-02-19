„Unglaublich enttäuscht“: Arsenal angeschlagen

Der herbe Rückschlag im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft hat tiefe Spuren beim FC Arsenal hinterlassen.

„Ich bin unglaublich enttäuscht“, sagte Teammanager Mikel Arteta nach dem 2:2 (1:0) des Spitzenreiters der Premier League bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers: „Man muss den Schlag hinnehmen, weil wir ihn verdient haben.“

Den Londonern droht auf dem Weg zum Titel erneut die Luft auszugehen. Zuletzt war Arsenal bereits beim FC Brentford nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Vorsprung der Gunners könnte schon am Wochenende auf nur zwei Punkte schrumpfen. Verfolger Manchester City kann am Samstag (21.00 Uhr/Sky – streame mit Sky X) im Spiel gegen Newcastle United verkürzen.

„Wir müssen selbstkritisch sein. In der Liga sieht die Realität so aus, dass wir in den vergangenen Monaten nicht konstant genug waren“, sagte Arteta – der sich dennoch kämpferisch zeigte: „Man muss schwierige Phasen überstehen. Du musst aufstehen. Wir müssen zeigen, wie sehr wir es wollen und wie gut wir sind.“

