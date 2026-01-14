Union Berlin verlängert mit Chefcoach Baumgart

Union Berlin setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie. Die Köpenicker verkünden am Mittwoch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Steffen Baumgart.

Der 54-Jährige, der für Union auch als Spieler aufgelaufen war, übernahm das Amt im Januar 2025 und führte die Berliner wieder ins gesicherte Mittelfeld der Bundesliga.

„Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fußball“, sagt Baumgart: „Union steht für Zusammenhalt und eine konsequente Haltung auf dem Platz, die ich sehr zu schätzen weiß. Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen.“

Union belegt nach 16 Spielen den neunten Tabellenplatz (22 Punkte). Am Donnerstag gastieren die Berliner beim FC Augsburg.

Lob für seine Arbeit erhielt Baumgart von Horst Heldt, dem Berliner Geschäftsführer Profifußball Männer: „Steffen hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und es geschafft, ihr Stabilität und Klarheit zu geben. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Heldt: „Wir spüren täglich, wie geschlossen hier auf dem Platz und darüber hinaus gearbeitet wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

(SID) / Bild: Imago