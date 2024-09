Union-Talent hat Knochenkrebs – Spendenaktion gestartet

Er hatte die große Karriere im Blick – jetzt kämpft Unions Nachwuchstorwart Berkin Arslanogullari (19) um sein Leben.

Der junge Sportler erhielt vor einigen Monaten die schreckliche Diagnose Knochenkrebs. Trotz einer Chemotherapie mussten die Ärzte nun den linken Unterschenkel amputieren – um das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern.

Nach wie vor ist Arslanogullari in Behandlung und kämpft gegen die tückische Krankheit. Ein Freund von Arslanogullari hat jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Familie zu unterstützen, denn die Eltern haben ihren Job aufgeben müssen, um ihrem Sohn beizustehen.

Umfangreiche Spendenaktion ins Leben gerufen

Die finanziellen Rücklagen sind aufgebraucht. Und nicht nur das: Die Familie sucht jetzt dringend eine Wohnung, die behindertengerecht ist. Deshalb teilen nicht nur der 1. FC Union Berlin selbst sondern viele Mitarbeiter und Fans den Link zur Spendenseite. Und die Beteiligung ist schon in den ersten Stunden überwältigend.

Der Fokus von Arslanogullari ist jetzt: Gesund werden! Kraft schöpfen! Die Krankheit besiegen! Unvorstellbar, was diese Diagnose und der Verlauf mit dem jungen Mann machen muss. Noch am 21. März stand er in einem Testspiel der Profimannschaft gegen den FC Magdeburg für die Eisernen im Tor.

Sein größter Traum damals? Irgendwann Stamm-Keeper seines Vereins zu sein und in der Alten Försterei Spiele für seine Mannschaft zu bestreiten. Jetzt wartet auf Arslanogullari noch ein viel größerer Kampf – doch die Unterstützung seiner Familie, Freunde und der Fans von Union ist ihm sicher.

(skysport.de) / Bild: Imago