United-Coach Amorim dachte nach Ligacup-Blamage an Rücktritt

Teammanager Ruben Amorim hat nach dem peinlichen Ligapokal-Aus bei Viertligist Grimsby Town auch an einen Rücktritt beim englischen Rekordmeister Manchester United gedacht.

„In diesem Moment war ich so frustriert und verärgert. Manchmal möchte ich aufhören, manchmal möchte ich 20 Jahre lang hier bleiben“, sagte der 40-Jährige am Freitag – und gab Einblicke in seine Gefühlswelt nach dem 11:12 in einem Marathon-Elfmeterschießen in der ersten Runde des League Cup.

„Jedes Mal, wenn wir in Zukunft eine solche Niederlage einstecken müssen, werde ich so reagieren. Ich werde sagen, dass ich meine Spieler manchmal hasse, manchmal liebe, manchmal verteidige und manchmal denke, dass ich das nicht kann“, sagte Amorim, der nach dem schwachen Saisonstart in der Premier League mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und der Blamage am Mittwoch bereits am Samstag gegen den FC Burnley (ab 16 Uhr LIVE bei Sky – holt euch jetzt Sky Stream!) unter enormem Druck steht.

Amorim: Schwache Leistung „schwer zu akzeptieren“

„Manchmal ist es nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie wir das Spiel verloren oder unentschieden gespielt haben. Das ist schwer zu akzeptieren“, sagte Amorim: „Wir haben 30 Minuten lang schlecht gegen Fulham (1:1; d. Red.) gespielt, und bei dieser Leistung (in Grimsby; d. Red.) war ich wirklich von allem enttäuscht. Aber jetzt ist es ein neues Spiel, und darauf konzentrieren wir uns.“

Amorim steht erst seit November 2024 bei United an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison führte der Portugiese die Red Devils ins Finale der Europa League, in der Liga landete man jedoch nur auf Rang 15. Im Sommer erfolgte der Umbruch, United investierte über 230 Millionen Euro für neue Stars wie Ex-Salzburger Benjamin Sesko oder Bryan Mbeumo.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.