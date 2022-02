United-Coach Rangnick nach dem Spiel gegen Atletico: „Das Resultat ist okay, aber das Spiel war nicht gut“

Rangnick weiter: „Wenn das Spiel aber vielleicht zehn Minuten länger dauert, hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen“

Ajax-Angreifer Sébastien Haller zu seinem Eigentor: „Ich habe Schuhgröße 47. Wie soll ich da noch den Fuß wegbekommen?“

Haller zum Spiel: „Ich bin nicht wirklich glücklich. Wir haben das Gefühl, dass es besser gegangen wäre“

Gernot Trauner über seinen Wechsel zu Feyenoord Rotterdam: „Bin einfach froh, diesen Schritt gewagt zu haben“

Rapid-Trainer Feldhofer vor dem morgigen K.o. Playoff-Rückspiel angesprochen auf Paul Gartler: „Er wird heute das Training bestreiten und danach werden wir entscheiden“

Feldhofer auf die Frage, wo Taxi Fountas sei: „Ich nehme an in Wien. Er ist krank“

Sky Analyse-Experte Klaus Schmidt über die Spielweise von United unter Rangnick: „Wie United momentan spielt, hat mit Angriffspressing nichts zu tun“

Neo-Sky Experte Peter Stöger zum 1:0-Tor von Dusan Tadic: „Schwieriger, beschissener Ball, aber die Technik bei Tadic ist halt überragend. Das ist große Schule“

Sky Experte Marc Janko zum Corona-Cluster bei Salzburg und dessen Bedeutung für das Rückspiel gegen die Bayern: „Wenn, dann noch gerade jetzt“

Die wichtigsten Stimmen zur Mittwochskonferenz der Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League zwischen Atletico Madrid und Manchester United sowie Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam bei Sky Sport Austria.

Atletico Madrid – Manchester United 1:1 (1:0)

Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)

Ralf Rangnick (Trainer Manchester United):

…nach dem Spiel: „Die erste Hälfte war schwach, besonders der Start. Mit der Darbietung in der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden, da hätten wir auch 0:2 hinten liegen können. Zweite Hälfte war es besser. Wenn das Spiel vielleicht zehn Minuten länger dauert, hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen. Das Resultat ist okay, aber das Spiel war nicht gut.“

…angesprochen auf das Rückspiel: „Ich wusste schon vorher, dass das Achtelfinalduell nicht heute entschieden wird. Ich denke, alles ist noch möglich. Das wird sicher keine einfache Aufgabe. Wir haben aber alle Chancen mit diesem Resultat.“

Sébastien Haller (Ajax Amsterdam):

…nach dem Spiel: „Ich bin nicht wirklich glücklich. Wir haben das Gefühl, dass es besser gegangen wäre, in diesem Spiel. Da kann man nicht zufrieden sein.“

…auf die Frage, ob sie Benfica überrascht hat: „Nein, wir wussten genau über die Qualität von Benfica Bescheid. Sie spielen ihr Spiel, aber wir hätten noch besser spielen können.“

…zu seinem Eigentor: „Ich habe Schuhgröße 47. Wie soll ich da noch den Fuß wegbekommen? Ist ja nicht so einfach. Sowas kann einfach passieren, man muss einfach weiterspielen. Habe ich auch gemacht.“

…auf die Frage, ob er sich Vorwürfe gemacht hat: „Natürlich, aber meine Teamkollegen haben mich wieder aufgerichtet.“

…zu seinem Tor zum 1:1: „Da war ich unfassbar erleichtert. Der Tormann hat abgewehrt und ich habe abgestaubt. Aber dafür bin ich auch da. Für diese Momente bin ich auf dem Spielfeld.“

Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam) in der Live-Schalte vor dem Spiel:

…auf die Frage, was er Ajax in der Champions League zutraut: „Ich bin schon gespannt, wie sie gegen eine Topmannschaft wie Benfica agieren werden. Aber ich traue ihnen einiges zu.“

…über seinen Wechsel zu Feyenoord Rotterdam: „Ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich sehr geschätzt und von daher lässt es sich gut leben.“

…über seine ersten Monate in Rotterdam: „Es war ein sehr gelungener Start. Ich bin einfach froh, diesen Schritt gewagt zu haben.“

…angesprochen auf das Thema Nationalteam: „Ich kann nur meine Leistung bringen. Es gibt aber auch viele andere gute Spieler momentan in Österreich. Wenn da andere besser performen, dann ist das so und das akzeptiere ich so. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich freuen, wenn ich wieder dabei bin.“

…angesprochen auf das Conference League K.o. Playoff-Rückspiel Vitesse Arnheim gegen SK Rapid: „Ich glaube, dass Rapid leichte Vorteile hat. Weil bei Vitesse mit Openda ein sehr wichtiger Spieler gesperrt sein wird und Rapid einfach gut steht. Vitesse ist momentan auch nicht in dieser Form und daher gehe ich davon aus, dass Rapid in die nächste Runde einziehen wird.“

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid Wien) vor dem morgigen K.o. Playoff-Rückspiel gegen Vitesse Arnheim:

…auf die Frage, wo Taxi Fountas sei, da er nicht mitgereist ist: „Ich nehme an in Wien. Er ist krank. Keine Chance, dass er morgen spielt.“

…auf die Frage, ob er weiß, wer morgen im Tor stehen wird: „Wenn nichts mehr passiert, dann habe ich es im Kopf.“

…auf die Nachfrage nach Paul Gartler: „Er ist dabei, wird heute das Training bestreiten und danach werden wir entscheiden.“

…zum morgigen Spiel: „Es herrscht eine riesen Freude bei allen. Solche Spiele – wo es um so viel geht – setzen nochmals so viel Energie frei. Und wir haben auch ganz gute Erfahrungen mit solchen K.o.-Spielen, international.“

Klaus Schmidt (Sky Analyse-Experte):

…nach dem Spiel von United: „War heute mit Abstand nicht das Spiel von Ronaldo.“

…vor dem Champions-League-Achtelfinalspiel über die Spielweise von United unter Rangnick: „Wie United momentan spielt, hat mit Angriffspressing nichts zu tun.“

Peter Stöger (Sky Experte):

…zum Spiel Atletico Madrid gegen Manchester United: „Es war kein Klassespiel, aber beide Mannschaften haben versucht, wieder in die Spur zu kommen. Nachdem es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, starten sie fast wieder bei null.“

…Stöger weiter: „Atletico war näher dran, aber United hat gefightet.“

…zum 1:0-Tor von Atletico: „Ralf Rangnick wird was suchen. Vielleicht findet er auch was. Ich sehe da nichts und finde, dass es ein überragendes Tor war.“

…zu United: „Spielerisch war von United wenig da, aber sie haben gekämpft. Sie waren bereit, für ihre Punkte zu kämpfen. Hat mir imponiert. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, damit du etwas aufbauen kannst.“

…zum Spiel Benfica gegen Ajax: „Ein tolles Spiel.“

…Stöger weiter: „Ajax hatte in der ersten Halbzeit die Chance aufs dritte Tor. Und in der zweiten Halbzeit hat Benfica gezeigt, dass sie eine technisch gute Mannschaft haben und ein Offensivspiel haben.“

…zum 1:0-Tor von Dusan Tadic beim Spiel Benfica gegen Ajax: „Schwieriger, beschissener Ball, aber die Technik bei Tadic ist halt überragend. Das ist große Schule. Ein mörderisches Tor.“

…vor dem Spiel über Ajax: „Sie haben es in den letzten Jahren wieder geschafft, einen guten Mix zusammenzustellen. Was sie anbieten ist schon etwas, wo ich sage: Sie könnten ein Geheimfavorit sein.“

…vor dem Spiel über United: „Manchester United verbindet man mit außergewöhnlichem Erfolg. Dafür ist das, was auf die Wiese gebracht wird, überschaubar viel.“

…vor dem Spiel über Ronaldo: „Bei vielen Stürmern stellt sich als Trainer die Frage, was man bekommt und auf was man verzichten muss. Die Frage ist bei Rangnick, ob er es mit diesem Spieler auch kann und auch mag.“

…zu seinem Aus bei Ferencváros Budapest: „Am Ende ist es nicht an sportlichen Gründen gescheitert. Aber es war trotzdem eine super Zeit und wir hatten super Spiele – Leverkusen, Celtic, Betis, Young Boys, Slavia Prag. Es war eigentlich ein Traum für einen Trainer.“

…über Gernot Trauner: „Man muss nicht darüber diskutieren, wie wertvoll er für die Linzer Mannschaft war. Man hat auch gesehen, wie er sich in einer schwierigen Liga, bei einem Topklub etabliert hat. Er bringt dort seine Leistung und ist konstant. Ein Spieler, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat.“

…weiter zu Gernot Trauner: „Er hat die Berechtigung, zumindest in den Kader der Nationalmannschaft zu kommen. Er liefert in den letzten Jahren Konstanz pur ab. Vor allem auf einer so zentralen Position, wie der Innenverteidigerposition ist so eine Eigenschaft nicht unwichtig.“

…zum Conference League K.o. Playoff-Rückspiel Vitesse Arnheim gegen SK Rapid: „Vitesse ist momentan nicht so gut drauf. Rapid zeigt sich stabil und wenn sie es hinbekommen, dann haben sie richtig gute Chancen.“

Beitragsbild: Imago