United gewinnt bei Debüt von van Nistelrooy

Der englische Rekordmeister Manchester United hat im ersten Spiel mit Interimstrainer Ruud van Nistelrooy einen deutlichen Sieg gefeiert. Zwei Tage nach der Trennung von Teammanager Erik ten Hag setzte sich der kriselnde Traditionsverein am Mittwochabend im Ligapokal gegen den Premier-League-Aufsteiger Leicester City mit 5:2 (4:2) durch und buchte damit das Ticket für das Viertelfinale.

Dagegen musste Fabian Hürzeler seinen Traum vom Pokalsieg begraben. Mit Brighton & Hove Albion verlor der Deutsche 2:3 (0:0) gegen den Titelverteidiger FC Liverpool. Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo (46./63.) war mit einem Doppelpack der Mann des Abends für die Reds.

Auch Arsenal weiter – Glasner besiegt Aston Villa

Wie Liverpool erreichte auch der FC Arsenal souverän die nächste Runde. Beim Zweitligisten Preston North End gewannen die Gunners 3:0 (2:0), der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nationalstürmer besorgte in der 57. Minute den Endstand. Zudem gewann Newcastle United 2:0 (2:0) gegen den FC Chelsea, Champions-League-Teilnehmer Aston Villa verlor 1:2 (1:1) gegen Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner.

Für United, das als Nachfolger von ten Hag wohl den Portugiesen Ruben Amorim von Sporting Lissabon verpflichten will, erzielten Casemiro (15./41.), Alejandro Garnacho (28.) und Bruno Fernandes (36./59.) die Tore. Der Tabellen-14. der Premier League trifft am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) in der Liga auf Chelsea, auch dann soll wohl der ehemalige Starstürmer van Nistelrooy noch an der Seitenlinie stehen.

(SID)/Bild: Imago