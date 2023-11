United in der Krise: Druck auf ten Hag wächst

Nach dem Sturz auf den letzten Platz in der Bayern-Gruppe der Champions League wächst bei Manchester United der Druck auf Teammanager Erik ten Hag. Neun Niederlagen in 17 Pflichtspielen sind eine schwere Hypothek für den Niederländer auf der Bank des englischen Fußball-Rekordmeisters.Im Anschluss an das 3:4 (2:2) der Red Devils beim FC Kopenhagen schossen sich die englischen Medien bereits auf ten Hag ein. Der Telegraph berichtete von einer „chaotischen Europacup-Nacht“, der Mirror hatte ein „Desaster in Dänemark“ gesehen.

Ten Hag zeigte sich trotz der Pleite nach einer 2:0-Führung kämpferisch. „Die Saison ist noch lang und sie wird sich in unsere Richtung drehen“, sagte der Coach, der mit seinem Team auch in der Premier League auf einem enttäuschenden achten Rang liegt. Beim bisherigen Schlusslicht der Gruppe A schwächten sich die Engländer durch eine Rote Karte von Marcus Rashford (42.) selbst. Der Ex-Kopenhagener Rasmus Hojlund (3./28.) hatte Manchester in seiner Geburtsstadt in Führung gebracht. Doch in Unterzahl und bei 13 Minuten Nachspielzeit verpuffte der Vorsprung noch vor dem Halbzeitpfiff. Den Kopenhagener Siegtreffer besorgte der erst 17-jährige Roony Bardghji (87.), die Dänen sprangen in der Tabelle damit auf Platz zwei.

