United-Krise: Tuchel als Ersatz für ten Hag?

Kehrt Thomas Tuchel zurück in die Premier League? Der frühere Coach von Chelsea und Bayern München wird in englischen Medien mit Manchester United in Verbindung gebracht. United-Trainer Erik ten Hag steht inmitten einer sportlichen Krise massiv in der Kritik.

Am Dienstag trifft sich den Berichten zufolge die Klubführung des englischen Rekordmeisters, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Schon in dieser Woche könnte daher eine Entscheidung über die Zukunft des niederländischen Trainers fallen. Sollte es zu einer Trennung kommen, könnte der ehemalige Bayern-Coach zum Zug kommen.

Tuchel ist nach seinem Abschied aus München in diesem Sommer ohne Job. In England hatte der 51-Jährige bereits den FC Chelsea trainiert und mit den Blues 2021 die Champions League gewonnen. Neben Tuchel soll auch Englands Ex-Nationaltrainer Gareth Southgate zu den möglichen Kandidaten für die Ablösung von ten Hag gehören.

Tuchel oder Southgate ante portas? Kritik an ten Hag wird lauter

Man United fiel durch das 0:0 bei Aston Villa am Sonntag auf den 14. Platz zurück, in sieben Ligaspielen gelangen den Red Devils nur zwei Siege. Dazu ist United in der Europa League nach zwei Partien noch sieglos. Trotz einer enttäuschenden Premier-League-Saison hatte Manchester den Vertrag mit ten Hag erst im Sommer bis 2026 verlängert, ein Bekenntnis zu dem Niederländer hatte Klub-Miteigentümer Jim Ratcliffe kürzlich jedoch vermieden.

Aston Villa vs. Manchester United – die VIDEO-Highlights

„Wir sind alle gemeinsam an Bord, auf einer Seite. Wir wissen, worauf wir hinarbeiten“, sagte ten Hag, der nach eigenen Angaben keine Signale erhalten hat, dass die Klubführung nicht mehr hinter ihm steht. Es sei „ein langfristiges Projekt“.

