United-Stars ehren Diogo Jota

Bruno Fernandes, Diogo Dalot und Ruben Amorim haben Diogo Jota und Andre Silva im Namen aller Mitglieder von Manchester United einen Kranz und Blumen zu Ehren von Diogo Jota und seinem Bruder Andre Silva niedergelegt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Die Aktion der drei Portugiesen in Diensten des Erzrivalen reiht sich in zahlreiche schöne Aktionen ein und zeigt, dass der Slogan „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ mehr denn je Gültigkeit besitzt.