United und Tottenham fixieren Viertelfinal-Einzug

Mit Elfmeterstärke hat Manchester United das Viertelfinale der UEFA Europa League erreicht. Kapitän Bruno Fernandes verwandelte beim 4:1-Heimsieg gegen Real Sociedad am Donnerstag zwei Strafstöße, auch die Basken trafen vom Punkt. Die Red Devils messen sich in der nächsten Runde mit Lyon, Eintracht Frankfurt bekommt es mit Tottenham zu tun. Athletic Bilbao besiegte eine früh dezimierte AS Roma gesamt mit 4:3 und darf weiter auf ein Finale im eigenen Stadion hoffen.

In Manchester haderte Sociedad mit dem französischen Schiedsrichterteam. Der Elfmeterpfiff vor dem 2:1 (50.) konnte als schmeichelhaft bezeichnet werden, klarer war der Ausschluss von Jon Aramburu (63.) als letzter Mann. Patrick Dorgu kam dabei jeweils zu Fall. Benoit Bastien zeigte im Finish ein viertes Mal auf den Punkt, doch Dorgu selbst winkte im Dialog mit dem Referee ab. Aber auch so trafen die überlegenen Engländer durch Fernandes (87.) und Diogo Dalot (91.) noch. Der kommende Gegner Lyon blieb gegen den rumänischen Vertreter FCSB Bukarest souverän (7:1).

Neben United: Auch Tottenham fixiert Aufstieg

Tottenham wurde seinem Favoritenstatus gegen AZ Alkmaar mit einem 3:1-Heimsieg gerecht. Wilson Odobert war mit zwei Toren der Mann des Spiels (26., 74.). ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso fehlte den Spurs, die im Hinspiel 0:1 verloren hatten, mit einer Oberschenkelverletzung.

VIDEO-Highlights: Tottenham – AZ Alkmaar

In der nächsten Runde wartet Frankfurt. Die Eintracht ließ Ajax nach dem 2:1 in Amsterdam nicht zurück ins Spiel und legte einen 4:1-Heimsieg nach. Jean-Matteo Bahoya (7.) und Mario Götze (25.) machten mit sehenswerten Toren früh alles klar. Hugo Ekitiké (67.) und erneut Götze (82.) bzw. Kenneth Taylor (78.) trafen in Hälfte zwei.

Ebenfalls weiter sind die Glasgow Rangers, die sich gegen Jose Mourinhos Fenerbahce im Elfmeterschießen durchsetzen. Die Türken hatten zuvor ein 1:3 aus dem Hinspiel auswärts noch ausgeglichen (0:2).

Titelfavorit Chelsea unspektakulär weiter

Ein möglicher Halbfinalgegner des SK Rapid im Viertelfinale der UEFA Conference League ist der FC Chelsea. Die Londoner gelten als größter Titelfavorit im Bewerb und setzten sich zu Hause an der Stamford Bridge unspektakulär gegen den FC Kopenhagen durch. Den entscheidenden Treffer beim 1:0-Erfolg erzielte der Engländer Kiernan Dewsbury-Hall (55./Gesamtscore 3:1).

Die Fiorentina drehte die 2:3-Hinspielpleite gegen Panathinaikos noch mit einem 3:1-Heimsieg (5:4 gesamt). Real Betis schaltete Vitoria de Guimaraes mit einem 4:0-Auswärtssieg aus.

(APA) / Bild: Imago