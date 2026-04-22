Unruhe bei Chelsea: Cucurella-Frisör postet interne Infos

Beim FC Chelsea geht es nach fünf Niederlagen ohne eigenes Tor auch neben dem Platz drunter und drüber. Der Frisör von Verteidiger Marc Cucurella verriet mehrere Stunden vor dem Auswärtsspiel in Brighton (0:3) am Dienstag offenbar interne Team-News. Das berichtete die Zeitung The Sun.

„Palmer und Joao Pedro sind beide verletzt. Exklusive Nachricht für euch“, schrieb der Frisör des Spaniers bei X. Dazu postete er ein Foto, auf dem Cucurella mit seiner wilden Mähne beim Schneiden der Haare zu sehen ist. Der Account ist inzwischen gelöscht.

Die Informationen erwiesen sich als richtig: Weder Cole Palmer noch Joao Pedro konnten in Brighton spielen.

Schlechteste Chelsea-Phase seit 1912

Nach der abendlichen Pleite hing der Haussegen bei Chelsea dann endgültig schief, Liam Rosenior war außer sich. „Ich habe die Spieler oft verteidigt, wenn es angebracht war, aber diese Leistung kann ich nicht verteidigen“, sagte der Teammanager. Fünf Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor hatte Chelsea zuletzt im November 1912 kassiert.

„Ich bin wie betäubt vor Wut. Hier muss sich dringend etwas ändern. Von Professionalität war keine Spur“, sagte Rosenior weiter. Erst in der 41. Minute hatte Chelsea den ersten Torschuss abgegeben. Der xG-Wert für die erwarteten Tore lag zur Pause bei 0,04.

„Einstellung war völlig daneben“

„Unsere Einstellung war völlig daneben. Es ist noch sehr kurz nach dem Spiel, und ich bin ein emotionaler Mensch, aber das war inakzeptabel, absolut inakzeptabel“, sagte Rosenior.

Chelsea hat aus den vergangenen neun Spielen nur fünf Punkte geholt. Einzig der kriselnde Nachbar Tottenham Hotspur (2) war in diesem Zeitraum noch erfolgloser. In der Tabelle rutschten die Blues zunächst auf Rang sieben ab und müssen um die Teilnahme am europäischen Geschäft bangen.

(SID) / Bild: Imago