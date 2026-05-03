Unwetter drohen: Großer Preis von Miami beginnt früher
Das Formel-1-Rennen von Miami wird wegen eines befürchteten Unwetters vorgezogen und beginn am heutigen Sonntag schon ab 19:00 Uhr MESZ (der Grand Prix HEUTE ab 17:30 Uhr LIVE bei Sky!).
Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22:00 Uhr MESZ starten sollen. Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida.
Das liegt nicht zuletzt an lokalen Vorschriften zu Gewitter und Blitz. Sollte es innerhalb eines überschaubaren Umkreises um die Rennstrecke herum blitzen, müsste das Event unterbrochen werden, die Anwesenden müssten Schutz suchen. Das wollen die Veranstalter vermeiden.
Notfallplan in der Schublade
Im vergangenen Jahr zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen. Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Oscar Piastri im McLaren gewann dann das Rennen. Diesmal startet Kimi Antonelli im Mercedes von ganz vorn.
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Der Motorsport-Weltverband Fia sieht sich vorbereitet für die Auswirkungen durch das Klima. Man beobachte die Wetterlage sehr genau, erklärte ein Sprecher zu Beginn des Wochenendes. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres gebe es ohnehin einen Notfallplan, den man bei Bedarf aktivieren könne.
FIA hofft auf „optimale Bedingungen“
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Mehrere Piloten hatten im Vorfeld aufgrund der geringen Erfahrungswerte im Regen mit den neuen Autos Bedenken geäußert. „Es ist eine extrem flache Strecke, das Wasser bleibt auf der Oberfläche“, sagte Williams-Fahrer Carlos Sainz, „und ob das sicher genug sein wird oder nicht – bei den nahen Begrenzungsmauern und der Sicht, die wir mit diesen Autos haben – wird sicherlich ein Grund zur Sorge sein“.
(APA/SID).
Beitragsbild: Imago.