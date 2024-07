Uruguay wirft Brasilien aus der Copa América

Uruguay hat Brasilien bei der Copa América im Elfmeterschießen besiegt und steht im Halbfinale des Kontinentalturniers. Die Mannschaft von Trainer Marcelo Bielsa setzte sich nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit mit 4:2 gegen den Fußball-Rekordweltmeister durch. Uruguay trifft nun am Mittwoch (Ortszeit) in Charlotte auf Kolumbien, das zuvor am Samstag in Glendale bei Phoenix die Auswahl von Panama mit 5:0 abgefertigt hatte und jetzt schon 27 Länderspiele unbesiegt ist.

Uruguay war bei der hart umkämpften Partie in Las Vegas ab der 74. Minute in Unterzahl. Nahitan Nández wurde nach Eingriff des Video Assistant Referee (VAR) wegen einer Grätsche gegen Rodrygo vom Platz gestellt. Profit schlagen konnte die „Selecao“ von der mehrminütigen Überzahl nicht. Eine Verlängerung gibt es bei der Copa (außer im Endspiel) nicht, nach den 90 Minuten folgt sofort ein Elfmeterschießen. Dort scheiterte Eder Militao an Uruguays Tormann Sergio Rochet, zudem traf Douglas Luiz die Stange. Brasiliens Tormann Alisson konnte nur den Schuss von José María Giménez halten.

Ugarte mit dem entscheidenden Elfmeter

Manuel Ugarte war es vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter für den zweimaligen Weltmeister gegen das große Nachbarland zu verwandeln. Für die neben dem verletzten Neymar auch ohne den gesperrten Vinicius Junior angetretenen Brasilianer war damit wie auch bei der WM 2022 schon im Viertelfinale – und wie gegen Kroatien nach einem Elfmeterschießen – Endstation. Das kam nicht unbedingt überraschend, nachdem das Team schon in der Gruppenphase keinen Glanz versprüht hatte.

„Wir befinden uns in einer sehr wichtigen Phase der Neuerfindung dieser Mannschaft. Ich bin erst seit acht Spielen tätig, das ist ein Prozess, den wir durchlaufen müssen“, sagte Brasiliens Teamchef Dorival Junior. Er übernehme für das Out natürlich die volle Verantwortung. Uruguay dient ihm auch als Vorbild. „Sie mussten sich auch erst finden und fahren jetzt großartige Ergebnisse ein.“ Er habe keine Zweifel, dass das auch bei seinem Team in Zukunft der Fall sein wird. „Aber wir brauchen einfach Zeit, um Korrekturen vorzunehmen.“

Uruguay trifft im Halbfinale auf Kolumbien

Uruguays Halbfinalgegner Kolumbien hatte mit Panama leichtes Spiel. Jhon Cordoba (8.), James Rodríguez (15./Elfmeter), Luis Diaz (41.), Richard Rios (70.) und Miguel Borja (94./Elfmeter) sorgten für klare Verhältnisse. Ex-Bayern-Kicker Rodriguez ließ sich auch noch zwei Assists gutschreiben. Nestor Lorenzo konnte sich den Luxus leisten, früh wichtige Kräfte zu schonen. Die Kolumbianer, die zum letzten Mal im Februar 2022 mit einem 0:1 gegen Argentinien ein Länderspiel verloren haben, sind zum dritten Mal in den jüngsten vier Copa-Auflagen in der Vorschlussrunde vertreten.

Im anderen Halbfinale treffen am Dienstag (Ortszeit) in East Rutherford nahe New York Argentinien und Kanada aufeinander. Beide hatten sich im Viertelfinale am Freitag im Elfmeterschießen durchgesetzt – Argentinien gegen Ecuador (4:2) und Kanada gegen Venezuela (4:3). In beiden Spielen war es nach 90 Minuten 1:1 gestanden. Für den amtierenden Südamerika- und Weltmeister Argentinien verschoss Superstar Lionel Messi den ersten Elfmeter.

(APA)/Beitragsbild: Imago