US-Alpinchef Riml zieht sich zurück

Patrick Riml, der Alpin-Direktor des Ski- und Snowboard-Verbands der USA, hat bekanntgegeben, dass er seine Position mit 1. Februar 2024 aufgeben wird. Wie der Verband am Samstag mitteilte, wird der Tiroler in einer beratenden Funktion erhalten bleiben. Riml hatte das Amt – nach einem Intermezzo beim ÖSV – im Frühjahr 2022 zum zweiten Mal angetreten, davor war er schon von 2011 bis 2018 Alpin-Direktor gewesen.

Zu den Gründen für seinen Rückzug machte er in einem Presse-Statement des US-Verbands keine Angaben. „Auch wenn es für mich an der Zeit ist, meine Vollzeitstelle aufzugeben, werde ich weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und alle Athleten während ihrer Karriere unterstützen“, sagte Riml, der aus dem Ötztal stammt. Er werde im Jänner noch mit dem Alpin-Team in Europa unterwegs sein.

In seiner zweiten Amtszeit hat Riml das Alpin-Programm der USA umstrukturiert und entscheidende Funktionen neu besetzt. Mark Tilston als Cheftrainer der Männer, Alexander Hödlmoser als Cheftrainer der Frauen und Karin Harjo als Cheftrainerin für Superstar Mikaela Shiffrin stechen hervor.

(APA) / Bild: GEPA