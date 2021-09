US-Investmentfirma übernimmt Serie-A-Club Genoa

via

Das US-Investmentfirma 777 Partners hat sich die Eigentümerschaft am italienischen Fußball-Erstligisten Genoa vom Geschäftsmann Enrico Preziosi gesichert. Wie 777 Partners am Donnerstag mitteilte, werde man 99,9 Prozent des Clubkapitals erwerben, es soll sich inklusive der Schulden um kolportierte 150 Mio. Euro handeln. Das Unternehmen hält bereits Anteile am spanischen Topclub FC Sevilla und ist Eigentümer des englischen Basketballteams London Lions.

Nach AS Roma, AC Milan, Inter Mailand, Venezia, Fiorentina, Parma, dem Arnautovic-Club Bologna und Spezia Calcio ist Genoa, der 1893 gegründete und damit älteste heute noch aktive italienische Club, bereits der neunte Serie-A-Verein in der Hand eines ausländischen Eigentümers.

