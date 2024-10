US-Open-Halbfinalist Draper und Mensik stehen im Wien-Viertelfinale

Die nächsten Viertelfinalisten bei den mit 2,626 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien stehen fest.

Der als Nummer sieben gesetzte Brite Jack Draper eliminierte am Donnerstag den Italiener Luciano Darderi, der in Runde eins die Karriere von Dominic Thiem beendet hatte, mit 7:5,6:1 und freute sich über seinen 50. Sieg auf Hardcourt. Zuvor hatte der Tscheche Jakub Mensik seinen Platz unter den letzten acht mit einem 6:3,7:6(7) über den Serben Miomir Kecmanovic gebucht.

Rasanter Aufstieg

Draper hat in diesem Jahr einen rasanten Aufstieg hinter sich: Ausgerechnet im Jahr des Rücktritts der britischen Legende Andy Murray hat sich der 22-jährige 1,93-m-Mann und Linkshänder von Platz 61 zu Jahresbeginn erstmals in die Top 20 gespielt. Er startete sein Jahr mit seinem ersten Tour-Level-Finale in Adelaide, dann folgte sein erster Turniersieg, der auf Rasen in Stuttgart gelang.

Er schlug sich mit einem Viertelfinale in Cincinnati für die US Open ein, wo er nach einem Sensationslauf ohne Satzverlust erst im Halbfinale dem späteren Sieger Jannik Sinner unterlag. „Seither hat sich nichts verändert. Ich arbeite schon seit einer langen Zeit sehr konstant. Die einzige Sache, die sich vielleicht verändert hat, ist wohl der Glaube an mich selbst.“

Man könne eine gute Karriere haben in den Top 50, aber das Gefühl, wirklich etwas erreicht zu haben, kommt nicht. „Die US Open und davor der Titel in Stuttgart haben meinem Selbstvertrauen sehr geholfen“, sagte der trotz seiner erst 22 Jahre große Oasis-Fan, der sich auch schon Tickets für ein Reunions-Konzert gesichert hat.

„Versuche nicht, der nächste Murray zu sein“

Draper ist die neue große Hoffnung der Briten. „Ich habe großen Respekt für Andy, ich habe viel Zeit mit ihm verbracht und ich bewundere ihn sehr dafür, was er erreicht hat. Ich versuche aber nicht, der nächste Murray zu sein oder ein massives Loch zu füllen“, erklärte Draper. Zudem schätzt er Murray als einen der größten Spieler aller Zeiten ein.

In Wien ist Draper zum ersten Mal. Er genießt die Atmosphäre des Turniers und hat es auch „sehr speziell gefunden“, den Rücktritt von Thiem hier mitzuerleben. „Er war einer meiner Lieblingsspieler als ich aufgewachsen bin.“

Rechtshänder spielt mit links

Und nun kämpft er am Freitag schon um den Semifinaleinzug. „Das war ein gutes Match heute, ich bin froh im Viertelfinale zu stehen“, freute sich der Weltranglisten-18. Er trifft entweder auf Grigor Dimitrow (BUL-3) oder den Tschechen Tomas Machac.

Interessanterweise ist Draper eigentlich natürlicher Rechtshänder, spielt aber Tennis mit links. „Es ist seltsam. Ich mache alles mit der rechten Hand, ich schreibe auch rechts. Als ich jünger war, war meine Mama ein Tennis-Coach und als ich die Bälle sehr jung an die Wand geschlagen habe, habe ich das Racket einfach mit der Linken genommen. Nun fühle ich mich auf beiden Händen recht stark“, erklärte der Aufsteiger.

