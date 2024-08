US Open: Thiem vs. Shelton und Ofner vs. Cerundolo heute live bei Sky

Dominic Thiem gegen Ben Shelton heute ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass live streamen)

Sebastian Ofner gegen Francisco Cerundolo heute im dritten Spiel nach 17:00 Uhr ebenfalls live auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass live streamen)

Sky überträgt die kompletten US Open ab dem 26. August live

Heute startet in New York mit den US Open das letzte Grand Slam-Turnier der Saison. Bei den Herren ist neben Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner auch Dominic Thiem dank einer Wildcard dabei. Beide Erstrundenmatches der Österreicher sehen Sky Zuseher:innen heute live bei Sky.

Das Auftaktmatch von Dominic Thiem heute ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Dominic Thiem kehrt auf seiner Abschiedstour an den Ort seines größten Erfolges zurück. Der US Open-Sieger von 2020 trifft in Flushing Meadows zum Auftakt auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Es ist die Neuauflage des Zweit-Runden-Duells aus dem Vorjahr, bei dem Thiem nach einem umkämpften ersten Satz aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben musste. Wie sich Österreichs ehemaliger Top-Spieler bei seinem letzten Grand Slam schlägt, ist ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Sebastian Ofner gegen Francisco Cerundolo heute im dritten Spiel nach 17:00 Uhr live bei Sky

Zudem feiert Sebastian Ofner bei den US Open nach einer mehrwöchigen Verletzungspause sein Comeback. In der ersten Runde des Grand Slam-Turniers trifft Österreichs Nummer eins auf den Argentinier Francisco Cerundolo. Es ist nach den ATP Masters in Miami das bereits zweite Aufeinandertreffen der beiden in diesem Jahr. In Miami musste sich Ofner noch knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Gelingt ihm heute die Revanche? Das Auftaktmatch von Sebastian Ofner sehen Sky Zuseher:innen im dritten Spiel nach 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Durch die langjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen bei Sky Sport. Zudem hat Sky eine mehrjährige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH, im Rahmen dessen Sky eine Sublizenz der US Open erworben hat. Damit ist Sky die Heimat des Tennissports in Österreich und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.

