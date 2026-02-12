USA überzeugt zum Olympia-Auftakt – Auch Deutschland siegreich

Mitfavorit USA ist mit einem lockeren Sieg in das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen gestartet.

Der amtierende Weltmeister schlug Lettland 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Nach einem 1:1 im ersten Drittel feierten die Vereinigten Staaten letztlich noch einen erwartet klaren Erfolg. Brock Nelson (Colorado Avalanche) steuerte im besonders starken zweiten Drittel der US-Amerikaner zwei Treffer bei.

Deutschland schlägt Dänemark nach Traumstart

Ebenso wie die USA ist auch Deutschland erfolgreich ins Turnier gekommen. Nach einem Blitzstart gewannen die deutschen Eishockey-Herren das Auftaktspiel gegen Dänemark mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Superstar Leon Draisaitl benötigte bei seinem Olympia-Debüt nur 23 Sekunden für sein erstes Tor. Für die weiteren Treffer sorgte NHL-Profi Tim Stützle (25., 31.). Oscar Fisker Molgaard (14.) traf für Dänemark.

(APA/Red.)

Bild: Imago