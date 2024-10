Utah siegt bei NHL-Debüt – auch Kraken sorgen für Premiere

Die Florida Panthers sind mit einem Sieg in ihre Mission Titelverteidigung in der NHL gestartet. Der Meister besiegte zum Auftakt der neuen Spielzeit in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga am Dienstag (Ortszeit) die Boston Bruins mit 6:4.

Am Wochenende hatten die New Jersey Devils die NHL-Saison mit zwei Siegen gegen die Buffalo Sabres in Prag eröffnet. Die Partie der Panthers konnte wie angesetzt stattfinden und wurde durch Hurrikan Milton nicht beeinträchtigt.

Die öffentliche Zeremonie für die Übergabe der Meisterringe an die Spieler und Mitarbeiter des Teams war am Montag aus Sicherheitsbedenken noch in eine geschlossene Veranstaltung ohne Fans umgewandelt worden. Der Champion aus Florida machte in der Neuauflage des Play-off-Viertelfinales der Vorsaison den Unterschied im ersten Drittel. Zwei Doppelschläge zu Beginn und zum Ende des Abschnitts führten das Heimteam auf die Siegerstraße. Der Kanadier Sam Bennett ließ sich als zweifacher Torschütze feiern.

Der Utah Hockey Club (zuvor Arizona Coyotes) feierte beim Debüt in Salt Lake City einen 5:2-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks. Die Seattle Kraken kassierten trotz einer Zwei-Tore-Führung eine 2:3-Niederlage gegen die St. Louis Blues.

Neben dem Eis kam es in Seattle zu einem historischen Ereignis. Mit Jessica Campbell stand erstmals in der NHL eine Frau an der Bande. Sie unterstützt in dieser Saison den neuen Kraken-Trainer Dan Bylsma. Die 32-Jährige, bei der WM 2022 Assistentin des damaligen Bundestrainers Toni Söderholm, war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Coachella Valley Firebirds aus der American Hockey League (AHL), Farmteam von Seattle, Co-Trainerin von Bylsma.

Die frühere Nationalspielerin Kanadas arbeitete 2021/22 auch als erste Trainerin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Damals holte sie Chefcoach Tom Rowe zu den Nürnberg Ice Tigers.

Für Jessica Campbell war eigentlich alles wie immer. Das Geschehen auf dem Eis verfolgte sie hinter der Bande, die Pausen nutzte die Kanadierin für taktische Anweisungen an ihre Spieler. Doch ganz normal war an diesem historischen Abend in Seattle eben nicht alles. Denn während die 32-Jährige gewohnt akribisch ihrer Arbeit nachging, schrieb sie als erste Trainerin bei einem NHL-Spiel Eishockey-Geschichte.

Im Juli war Campbell bei Seattle Kraken zur Assistentin ernannt worden, sie unterstützt Headcoach Dan Bylsma. Nun feierte sie beim Saisonauftakt der Franchise gegen die St. Louis Blues (2:3) offiziell ihr Debüt in der bedeutendsten Eishockeyliga der Welt – und sendete so ein wichtiges Zeichen an viele Frauen.

Schon bei der lautstarken Begrüßung in der Halle huschte Campbell ein Lächeln über das Gesicht. „Ich werde versuchen, diesen Moment zu würdigen“, sagte die Pionierin, „weil ich weiß und definitiv verstehe, dass die Größe und die Bedeutung dieses Moments wirklich wichtig für unser Spiel ist.“ Ihre Premiere auf der größtmöglichen Bühne mache sie einfach nur „stolz“, es sei „etwas Besonderes, hier zu sein“.

Aus einer Eishockey-Familie stammend, fing die junge Jessica früh mit dem Sport an. In der Umkleidekabine sei sie damals aber oft das einzige Mädchen gewesen. „Ich habe mich nicht wirklich anders gesehen“, sagte Campbell, die einfach nur ihrer „Liebe“ zum Eishockey nachgehen wollte. Es folgte eine beeindruckende Karriere, mit der kanadischen Frauen-Nationalmannschaft gewann sie bei der WM 2015 in Schweden Silber.

„It fuels me every day just knowing that I’m a part of something way bigger than myself and my job and coaching.“ – @boof_campbell

Jessica Campbell made history today with the #SeaKraken as the first woman to coach behind-the-bench in the @NHL → https://t.co/F6JBznS8L6 pic.twitter.com/WJglCbBRpU

— Seattle Kraken (@SeattleKraken) October 9, 2024