Vancouver kassiert in der NHL die nächste Niederlage

Die Vancouver Canucks haben ohne den aktuell verletzten Marco Rossi in der NHL die nächste Niederlage kassiert.

Der Vorletzte der Eishockey-Eliteliga verlor am Dienstag (Ortszeit) bei den formstarken Buffalo Sabres 3:5. Die Canucks kamen im Schlussdrittel nach einem 0:4 bis auf 3:4 heran, ehe die Sabres mit einem Treffer ins leere Tor alles klar machten. Für Vancouver war es die vierte Niederlage in Folge.

Von Sieg zu Sieg eilt Tampa Bay Lightning. Das 4:2 gegen die in der Liga voranliegende Colorado Avalanche war der achte Erfolg en suite für das Team aus Florida. Edmonton gewann gegen die Nashville Predators dank seiner Topstars 6:2. Connor McDavid traf dreimal für die Oilers, Leon Draisaitl scorte einmal und leistete zwei Assists. Die New York Islanders schossen die New Jersey Devils mit 9:0 vom Eis.

(APA) Foto: Imago