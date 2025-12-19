Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur blickt kritisch auf das erste gemeinsame Formel-1-Jahr mit Lewis Hamilton zurück und hat den Star-Piloten sowie auch das Team in die Pflicht genommen.

„Wir müssen die Zusammenarbeit mit Lewis verbessern. Er muss lernen, das Beste aus dem Auto herauszuholen. Gleichzeitig müssen wir besser verstehen, was er genau braucht“, sagte Vasseur im Interview mit Corriere dello Sport.

Das mit großem öffentlichen Interesse erwartete erste Jahr bei Ferrari war für Hamilton das schwierigste seiner langen Karriere. Erstmals blieb er in der Formel 1 eine ganze Saison lang ohne Podestplatz in einem Grand Prix, einziges Highlight war der Sieg im Sprint von China. Das WM-Klassement schloss er als Sechster ab, direkt hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Der Monegasse sammelte allerdings 86 Punkte mehr und stand siebenmal auf dem Podium. Gerade gegen Ende der Saison kam Hamilton gar nicht mehr mit dem Ferrari klar.

Die Veränderung war für Hamilton groß. „Lewis ist 20 Jahre lang mit Mercedes-Motoren und in britischen Teams gefahren. Bei der Umstellung nach Italien geht es nicht um Essen oder Wetter“, sagte Vasseur. Die Beziehungen im Team, die Software, die Komponenten, „alles ist anders. Wenn man nicht vollständig angepasst ist, verliert man überall Hundertstel“, sagte Vasseur.

Der Blick in die Saison 2026, in der in der Formel 1 das neue Regelwerk greift, stimmt Vasseur optimistisch: „Es gab auch Positives: gute Pit-Stops, clevere Strategien und Zuverlässigkeit. Diese Aspekte sind eine solide Grundlage für die Zukunft.“

Domenicali offen für F1-Rückkehr nach Deutschland

Einer von Vasseurs Vorgängern, Formel-1-Boss Stefano Domenicali, würde indes die Rückkehr eines Grand Prix nach Deutschland ausdrücklich begrüßen – allerdings nur, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. „Ich sehe ein paar Anzeichen für einen Silberstreif am Horizont. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten weiterentwickeln“, sagte der Italiener im Interview mit motorsport-magazin.com.

Deutschland sei „kein Land, in dem man kein Geld finden kann“, sagte Domenicali, dessen Rennserie boomt – entsprechend kann er Antrittsgagen im hohen zweistelligen Millionenbereich verlangen. Entsprechend reserviert ist der frühere Ferrari-Teamchef im Bezug auf Deutschland, wo die Streckenbetreiber ohne öffentliche Unterstützung oder Rückhalt durch einen Investor ein Minusgeschäft mit der Formel 1 machen würden.

„Wir sind daran interessiert, mit dem richtigen Veranstalter und dem richtigen Angebot nach Deutschland zurückzukehren“, erklärte Domenicali: „Das Gute daran ist, dass wir nicht verzweifelt sind, weil wir so viele Anfragen aus aller Welt haben. Und wenn der deutsche Markt die Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland nicht als Priorität ansieht, müssen wir das akzeptieren und nach vorne schauen.“ Man sei aber „bereit und offen für jede Art von Gesprächen“.

Ein weiteres Hindernis: Laut Domenicali benötige die „derzeitige Infrastruktur in Deutschland viele Investitionen“. Es müsse „ein geeigneter Plan erstellt werden, um zu verstehen, wer die Kunden sind, die an der Rennstrecke sein werden“. In Abu Dhabi beim Saisonfinale etwa habe man mehr als 10.000 zahlende Gäste im exklusiven und entsprechend teuren Paddock Club gehabt, führte der Serienchef an. Von einem Streckenbetreiber in Deutschland brauche es „einen ernsthaften Vorschlag“.

In der Ära von Michael Schumacher trug Deutschland zeitweise zwei Rennen pro Jahr aus, in Hockenheim und am Nürburgring. 2019 war Deutschland (Hockenheim) letztmals regulär im Rennkalender der Formel 1 vertreten, 2020 rückte während der Corona-Krise der Nürburgring kurzfristig ins Programm.

(SID/Red).

Beitragsbild: Imago.