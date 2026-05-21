Vegas gewinnt Conference-Finals-Auftakt in Colorado

Die Eishockey-Cracks der Vegas Golden Knights haben Spiel eins der Finalserie der Western Conference gewonnen.

Der NHL-Champion von 2023 siegte bei Titelfavorit Colorado Avalanche mit 4:2 und ging zum Auftakt der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei steigt in der Nacht zu Samstag.

Maßgeblichen Anteil am wertvollen Auswärtssieg hatte Knights-Torhüter Carter Hart, der 36 Schüsse entschärfte. Pavel Dorofeyev erzielte zudem sein bereits zehntes Tor in den laufenden NHL-Play-offs und baute damit seine Führung in der Torjägerliste aus.

Colorado war als bestes Team der Regular Season in die Play-offs gestartet und hatte bis zum Beginn der Conference Finals mit acht Siegen bei nur einer Niederlage überzeugt. Die Avalanche gelten deshalb als leichter Favorit, sie konnten ihren Heimvorteil in Spiel eins aber nicht nutzen.

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(SID)/Bild: Imago