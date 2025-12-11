Veratschnig-Ausschluss bei Mainz-Remis

Massiver Schiri-Ärger hat Urs Fischer den Einstand als Trainer des FSV Mainz 05 verdorben.

Das Schlusslicht der deutschen Bundesliga kam in der Conference League am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit zehn Mann nicht über ein 1:1 (1:1) beim polnischen Meister Lech Posen hinaus und muss nach einem fragwürdigen Strafstoßpfiff um den Achtelfinaleinzug bangen.

Mikael Ishak war per „geschenktem“ Foulelfmeter (41.) für Posen erfolgreich. ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig sah wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte (66.). Joker Sota Kawasaki (28.) traf für die Rheinhessen, die im Europacup weitaus besser als in der heimischen Liga unterwegs sind. Nach fünf Spielen stehen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche.

Am letzten Spieltag haben die Mainzer kommenden Donnerstag gegen die Türken von Samsunspor die Chance auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ohne den Umweg über die Playoffs. Schon am Sonntag muss der FSV in der Bundesliga bei Rekordmeister Bayern München ran (17.30 Uhr).

(SID)

Bild: Imago