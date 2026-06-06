Verhandlungen laufen: Augsburg will Gregoritsch fest verpflichten

Der FC Augsburg arbeitet nach Sky-Information an einer festen Verpflichtung von Michael Gregoritsch.

Die Verhandlungen mit Gregoritsch-Klub Bröndby IF laufen bereits. FCA-Trainer Manuel Baum möchte den in der vergangenen Rückrunde ausgeliehenen ÖFB-Stürmer unbedingt halten. Beide arbeiteten bereits zwischen 2017 und 2019 zu Baums erster Amtszeit als Augsburg-Coach erfolgreich zusammen.

🚨🆕 FC Augsburg are working on a permanent deal for Michael Gregoritsch. Negotiations with Brøndby IF have started. Gregoritsch and head coach Manuel Baum share a strong connection. @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/UmRzWRLwep — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 6, 2026

Der Marktwert von WM-Fahrer Gregoritsch liegt derzeit bei 1,5 Millionen Euro. Sein Vertrag in Bröndby läuft noch bis 2028. Der Angreifer trugt mit sechs Treffern in 17 Bundesligaspielen zur starken Rückrunde der Augsburger bei.

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