Verhandlungen über F1-Rückkehr nach Südafrika laufen

via

via Sky Sport Austria

Die Formel 1 könnte bereits 2023 wieder in Südafrika fahren.

F1-Boss Stefano Domenicali flog nach Informationen von Sky UK im Anschluss an den Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag direkt von Baku nach Südafrika, um Gespräche mit lokalen Interessenvertretern zu führen. Zuletzt wurde ein F1-Rennen in Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit im Jahr 1993 ausgetragen.