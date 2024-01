Verlängerungs-Drama! Frankreich erreicht Handball-EM-Finale

Olympiasieger Frankreich hat mit einem starken Auftritt das Finale der Männer-Handball-EM erreicht und Titelverteidiger Schweden entthront.

Der dreifache Europameister und Bezwinger von Österreich in der Hauptrunde setzte sich am Freitag in Köln in einem dramatischen Halbfinale mit 34:30 (27:27,17:11) nach Verlängerung durch und spielt am Sonntag gegen den Sieger des Duells zwischen Weltmeister Dänemark und EM-Gastgeber Deutschland um Gold.

Mit Ablauf der regulären Spielzeit wähnte sich Schweden bei 27:26 schon im Finale, doch es gab noch einen direkten Freiwurf für Frankreich. Den verwandelte Elohim Prandi und rettete die „Équipe Tricolore“ damit in die Extra-Zeit, wo den Schweden die Luft ausging.

ÖHB-Gruppengegner Ungarn beendet EM auf Platz fünf

Ungarns Handballer haben sich bei der EM in Deutschland den fünften Rang gesichert. Der WM-Achte besiegte Slowenien am Freitag im Platzierungsspiel in Köln 23:22 (12:13) und holte damit das beste Ergebnis in seiner EM-Geschichte. Das bislang erfolgreichste Abschneiden war der sechste Rang 1998 gewesen.

Bence Banhidi und Mate Lekai (je 5 Treffer) erzielten in der Lanxess Arena die meisten Tore für die Ungarn, die in der Hauptrunde gegen Österreich (29:30) sowie gegen Deutschland (28:35) verloren hatten. Für Slowenien waren Blaz Blagotinsek, Miha Zarabec und Aleks Vlah (je 4) am erfolgreichsten. Beide Teams hatten als Dritter ihrer Hauptrunden-Gruppe den Halbfinaleinzug verpasst.

(APA/Red./SID).

Beitragsbild: Imago.