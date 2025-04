Verlässt Ancelotti Real vorzeitig?

Nach dem Debakel in der Champions League gegen Arsenal hängen die Köpfe bei Real Madrid. Auch Trainer Carlo Ancelotti steht in der Kritik. Der 65-Jährige zeigt sich jedoch kämpferisch – und spricht auch über seine eigene Zukunft in Madrid.

Beim erfolgsverwöhnten spanischen Giganten droht eine Saison ohne Titel. In der Champions League steht man nach dem Debakel in London vor dem Aus (0:3 Hinspiel-Niederlage bei Arsenal). Zwar steht man im Finale der Copa del Rey, doch dort treffen die Königlichen auf den Erzrivalen Barcelona – gegen den man bereits zwei heftige Niederlagen in dieser Saison einstecken musste (0:4/Liga, 2:5/Supercup).

Und auch in La Liga liegt man bei einem Spiel weniger bereits sieben Punkte hinter den Katalanen. Eine titellose Spielzeit könnte das Ende vorzeitige Ende von Ancelotti an der Seitenlinie bei Real bedeuten. Der Vertrag des Italieners läuft eigentlich noch bis Juni 2026.

Vorzeitiges Aus? Das sagt Ancelotti

Angesprochen auf die sportliche Misere und seine persönliche Zukuft sagte Ancelotti: „Das ist eine Frage, die man mir nicht stellen sollte, denn die Vertragssituation ist klar. Ich habe noch ein Jahr Vertrag und über die Zukunft reden wir wie immer am Ende der Saison.“

Als möglicher Nachfolger für den 65-Jährigen gilt der ehemalige Real-Star Xabi Alonso. Der derzeitige Leverkusen-Coach wurde nach dem souveränen Double in der vergangenen Saison bereits im Sommer 2024 mit den Königlichen in Verbindung gebracht, entschied sich jedoch für einen Verbleib in Deutschland.

Bild: Imago