Verletzter Adeyemi: „Hoffe, dass es nicht so schlimm ist“

Der tragische Drei-Tore-Held Karim Adeyemi könnte Borussia Dortmund beim nächsten Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag (ab 15 Uhr live bei Sky Sport – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) fehlen. „Ich musste raus und hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, sagte der Offensivspieler nach dem historischen 7:1 (5:1) gegen Celtic Glasgow, bei dem Adeyemi zunächst überragte und dann in der 48. Minute mit Schmerzen im rechten Oberschenkel vom Platz humpelte.

Er müsse nun die Untersuchungen am Mittwoch abwarten, ergänzte der Ex-Salzburger bei Prime Video: „Hoffentlich bin ich schnell wieder da.“ Eine Prognose gab es am Dienstagabend noch nicht, nach seiner Auswechslung konnte Adeyemi auf der Bank bereits wieder lachen.

Der 22-Jährige hatte nicht nur wegen seiner drei Tore (11./29./42.) geglänzt. Mit seiner Schnelligkeit und Spielfreude war er vom schottischen Meister nie zu stoppen.

Adeyemi zufrieden: „Jeder Schuss reingegangen“

„Heute ist jeder Schuss reingegangen“, sagte Adeyemi. Den Spielball werde er unterschreiben lassen und dann gemeinsam mit der Trophäe als „Spieler des Spiels“ behalten. „Irgendwo“ werde er einen Platz für die besonderen Erinnerungsstücke finden.

(SID) / Bild: Imago