Verletzter Alcaraz muss für Turnier in Basel absagen

Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz wird nicht an den am Samstag beginnenden Swiss Indoors in Basel teilnehmen.

Wie die Veranstalter des Tennisturniers am Mittwoch mitteilten, fällt der 21-jährige Weltranglistenzweite aus Spanien laut den Angaben seines Arztes wegen einer Entzündung der linken Fußsohle und Problemen im Bereich der Gesäßmuskulatur aus.

Alcaraz peilt nun das prestigeträchtige Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy Anfang November an, wo es zum Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien kommen könnte. Zuletzt war Alcaraz unter seinen Möglichkeiten geblieben. Bei der Tour durch Asien unterlag er im Halbfinale in Peking dem Südtiroler Jannik Sinner und im Achtelfinale des Masters 1000 in Shanghai dem Bulgaren Grigor Dimitrov.

(APA).

Beitragsbild: Imago.